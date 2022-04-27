Кулеба объяснил, почему РоSSия шантажирует мир ядерным оружием

Мы не должны поддаваться угрозам и пугаться.

Кулеба объяснил, почему РоSSия шантажирует мир ядерным оружием
© МИД Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РоSSия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за понимания, что проигрывает в войне против Украины. Об этом он сказал во время трансляции на своей странице в Facebook.

"Очень много эмоций льется со стороны РоSSийской Федерации. Они уже там угрожают ядерной войной. Это все потому, что РоSSия понимает, что дело не идет к ее победе, мягко говоря", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел уверен, что мы не должны подвергаться угрозам и пугаться.

"И это еще одна вещь, которую я говорю партнерам, когда мы общаемся: мы не боимся РоSSию, и вы ее не бойтесь, и тогда мы победим", - добавил он.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский считает, что если руководство РФ не потеряет связи с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие. Он отметил, что верить в то, что такое может произойти, не хочется.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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