Кулеба объяснил, почему РоSSия шантажирует мир ядерным оружием

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что РоSSия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за понимания, что проигрывает в войне против Украины. Об этом он сказал во время трансляции на своей странице в Facebook .

"Очень много эмоций льется со стороны РоSSийской Федерации. Они уже там угрожают ядерной войной. Это все потому, что РоSSия понимает, что дело не идет к ее победе, мягко говоря", - заявил Кулеба.

Министр иностранных дел уверен, что мы не должны подвергаться угрозам и пугаться.

"И это еще одна вещь, которую я говорю партнерам, когда мы общаемся: мы не боимся РоSSию, и вы ее не бойтесь, и тогда мы победим", - добавил он.