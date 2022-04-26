"Сердце украинского Донбасса": ожесточенное сражение за Мариуполь будет продолжаться по трем причинам

Мариуполь, война, руины, поле боя

Это город, который развивался, который жил на порядок лучше Донецка.

Ожесточенное сражение за Мариуполь продолжается по ряду причин. Об этом рассказал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий в интервью lb.ua.

танк, роSSийская техника, война, Мариуполь

«Почему Мариуполь важен? Здесь есть три направления: геостратегическое, военно-практическое и морально-идеологическое. Первое состоит в том, что Мариуполь был сердцем украинского Донбасса. Это город, который развивался, который жил на порядок лучше Донецка. Они хотели похоронить символ нормальной жизни» - рассказывает Билецкий.

Второй пункт важности захвата Мариуполя для оккупантов состоял в военной компании – они «вонзились» в нее с 14 тысячами человек, и даже если сейчас количество личного состава сократилось до 7-8 тысяч, это те силы, которых россиянам не хватает, чтобы начать битву за Донбасс.

Третий пункт зависел от плана оккупантов в самом начале вторжения – захвате города ради получения выгоды. Без морского порта Мариуполя, его заводов так называемые Л/ДНР не могли нормально экономически функционировать.

«Это была прерванная индустриальная цепочка. Ибо и Донецк, и Луганск во многом работали на Мариуполь. И второе – им нужна была логистика, а логистика – это южная трасса, которая проходила через Мариуполь. РоSSияне с 14 года мечтают о сухопутном коридоре в Крым» - подмечает первый командир полка "Азов".


Дарина Силина, politeka.net

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