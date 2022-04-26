Лазебная об украинцах, выехавших за границу во время войны: общество проходит свой экзамен

Министр социально-политики Марина Лазебная считает, что украинцев, выехавших за границу во время войны, гонит с Родины не только понятный страх войны, но и поиск социальных удобств. Об этом она заявила в своем блицинтервью ZN.UA, комментируя тот факт, что за границу выехало в два с половиной раза больше людей, чем осталось в Украине.

"На мой взгляд, не стоит обобщать. Здесь многие мотивы смешались. Некоторым людям страшно оставаться в любой части страны, на которую напали. Особенно с детьми. Пожалуй, это главный фактор. Часть людей не хочет жить в сельских общинах, а именно там есть достаточно свободных домов. И людей, готовых принять. Да и другие мотивы точно есть", - отметила министр.

При этом она признала, что одним из таких факторов могло стать то, что государство не справляется с временным жильем, или общество часто предает своих же, сдавая квартиры по непомерным ценам.

"Согласна. Жить продолжительное время в спортзалах школ и в домах культуры не каждый сможет, это все-таки транзитное жилье. В остальном, я думаю, и общество проходит свой экзамен, и власть учится оперативно решать проблемы такого рода. И центральная, и местная", - сказала Лазебная.

В то же время она обратила внимание, что не каждый внутренне перемещенный человек сможет рассчитывать на одинаковую помощь со стороны государства. Например, украинцы за рубежом не смогут претендовать на помощь как ВПЛ, хотя остальные виды соцпомощи и пенсии будут получать. А для помощи им нужно будет регистрироваться в таком статусе в стране, куда они уехали.

Также, по ее словам, не будут считаться ВПЛ украинцы, вернувшиеся на свое довоенное место жительства.

"Если они возвращаются в Украину, но не возвращаются на свое постоянное место жительства, то, конечно, они могут зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и получать соответствующую помощь. Находясь в другом государстве, они регистрируются там. В подавляющем большинстве стран они могут получить поддержку от государств, принимающих их, включая жилье, медицинскую страховку, помощь и право работать, и здесь однозначно — они не могут претендовать на пособие на проживание как внутренне перемещенные лица, но при этом они продолжают получать остальные виды социальной помощи, которую получали в Украине, пенсии. Эти выплаты мы не прекращаем", - отметила министр.

По словам Лазебной, по состоянию на 20 апреля 2022 года, по данным, предоставленным МИД , с территории Украины выехали 4 231 503 человека. Из них: 1 501 926 человек - в возрасте до 18 лет; 2 245 796 – от 18 до 60 лет; 483 781 – за 60 лет.

Напомним, до 24 февраля в Украине было зарегистрировано как ВПЛ 1 миллион 400 тысяч украинцев.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины спровоцировало вторую волну эвакуации мирного населения.

При этом, как писала ZN.UA, вопросами, касающимися учета ВПЛ, жилья, трудоустройства и адаптации, занимаются разные министерства. С начала войны переселенцев регистрировали ЦНАПы и местные власти, внося данные в общегосударственный реестр.

Буквально до дня начала работы "Дії" - электронная регистрация стартовала на прошлой неделе - люди стояли в многотысячных очередях в ожидании справки. Только она могла открыть двери к соответствующим выплатам государства, а также в пункты гуманитарной помощи.

Регистрация ВПЛ через "Дію", которую ожидали еще в марте, де-факто стартовала 19 апреля.

На сегодняшний день государство не владеет упорядоченной информацией, куда, по каким причинам и по каким регионам перемещаются украинцы.