Для деблокады Мариуполя нужны две оснащенные техникой бригады ВСУ, - Билецкий

Это 9 000 человек личного состава.

Для деблокады Мариуполя нужны две оснащенные техникой бригады ВСУ, - Билецкий
Фото: twitter/BiletskyAndriy

Для деблокады Мариуполя требуется привлечение двух механизированных бригад ВСУ, оснащенных соответствующим вооружением. Об этом в интервью LB.ua рассказал основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

«На деблокаду Мариуполя нужны минимум две механизированные бригады ВСУ. Они должны иметь вооружение хотя бы на уровне БТРов, БМП, 1-2 танка, артиллерия. И неважно, какое оно будет, западное или наше", - отметил Белецкий.

По его словам, на операцию по деблокированию Мариуполя нужно привлечь до 9 тысяч военных Вооруженных Сил Украины. Но ключевое - техника. "Сейчас пехотой не воюют", - отметил лидер "Азова".

Также Белецкий отметил, что считает реальной победу в битве за Мариуполь и Донбасс.

"Могут прорваться. Я, например, оптимистично смотрю на это. Другое дело, что Генеральному штабу объективно виднее в этой ситуации – есть ли у него резервы для того, чтобы выделить две такие бригады и одновременно быть уверенными в том, что они смогут отразить эти клещи наступлений с юга и севера. С юга – это в Запорожской, Днепропетровской области через Пологи и Покровск, а с севера – это Изюм, Боровая и Покровск. Если Генеральный штаб понимает, что у него сил недостаточно, он не будет выделять эти бригады на деблокаду. Это – реальность", - отмечает Командир "Азова".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разблокировать Мариуполь военным путем очень сложно.

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