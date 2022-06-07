Зеленский: «Пока мы уступаем техникой, поэтому не можем очень мощно продвигаться вперед»

Президент также заявил, что победа должна быть на поле боя, информирует ZN.ua.

Зеленский: «Пока мы уступаем техникой, поэтому не можем очень мощно продвигаться вперед»
© Офис президента

Сегодня Украине пока не хватает оружия, чтобы продвигаться вперед, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он также объяснил, что считает победой в войне, развязанной против нашего государства Россией.

«Я считаю, что эта война за независимость и за свободу нашего государства. Независимость в моем понимании и большинстве наших граждан – это возвращение наших территорий, территориальная целостность и наш незыблемый суверенитет… Я считаю, что это великая будет победа многострадального народа. Но сегодня я считаю, что, действительно, возвращение к границам, которые мы контролировали полностью 24 февраля – это очень серьезная временная победа», – заявил Зеленский.

Он объяснил, что временная, потому что должна быть полная деоккупация украинских территорий. При этом Зеленский считает, что, прежде всего, победа должна быть на поле боя, или сильная и крепкая ситуация на поле боя.

«Когда мы можем видеть наши позиции, видеть соответствующую технику, мощную нашу силу, не уступающую количеству роSSийской технике, по крайней мере, мы к этому идем и очень этого хотим… Потому что желания у нас больше, но техники пока у нас меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед… Пока этого не будет, нам действовать сложно и будут большие потери», – добавил президент.

В то же время он отметил, что должен быть постоянный интерес Запада в поддержке суверенитета Украины и нашей позиции. Не может быть разговоров об Украине за спиной или договоренностей.

«Не может быть ожидания у тех или иных лидеров некоторых стран о том, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, что мы будем истощены экономически, инфраструктурно, у нас будет дефицит денег, топлива. И тогда, как они говорят, «Украина будет сговорчива». Украина, государство наше таким не будет. Мы уже потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории», – отметил Зеленский.





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