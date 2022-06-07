Зеленский: «Пока мы уступаем техникой, поэтому не можем очень мощно продвигаться вперед»
Президент также заявил, что победа должна быть на поле боя, информирует
Сегодня Украине пока не хватает оружия, чтобы продвигаться вперед, заявил Владимир Зеленский в интервью
«Я считаю, что эта война за независимость и за свободу нашего государства. Независимость в моем понимании и большинстве наших граждан – это возвращение наших территорий, территориальная целостность и наш незыблемый суверенитет… Я считаю, что это великая будет победа многострадального народа. Но сегодня я считаю, что, действительно, возвращение к границам, которые мы контролировали полностью 24 февраля – это очень серьезная временная победа», – заявил Зеленский.
Он объяснил, что временная, потому что должна быть полная деоккупация украинских территорий. При этом Зеленский считает, что, прежде всего, победа должна быть на поле боя, или сильная и крепкая ситуация на поле боя.
«Когда мы можем видеть наши позиции, видеть соответствующую технику, мощную нашу силу, не уступающую количеству роSSийской технике, по крайней мере, мы к этому идем и очень этого хотим… Потому что желания у нас больше, но техники пока у нас меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед… Пока этого не будет, нам действовать сложно и будут большие потери», – добавил президент.
В то же время он отметил, что должен быть постоянный интерес Запада в поддержке суверенитета Украины и нашей позиции. Не может быть разговоров об Украине за спиной или договоренностей.
«Не может быть ожидания у тех или иных лидеров некоторых стран о том, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, что мы будем истощены экономически, инфраструктурно, у нас будет дефицит денег, топлива. И тогда, как они говорят, «Украина будет сговорчива». Украина, государство наше таким не будет. Мы уже потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории», – отметил Зеленский.