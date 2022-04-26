Не удалось прожить дольше 19 лет: СМИ обнародовали детальные данные о потерях рф в Украине

Не удалось прожить дольше 19 лет: СМИ обнародовали детальные данные о потерях рф в Украине

Интересно, что подавляющее большинство погибших - молодые выходцы из депрессивных регионов рф.

РоSSийские журналисты "Медиазоны" при помощи волонтеров проанализировали публикации о гибели роSSийских оккупантов в Украине - и назвали количество ликвидированных оккупантов, которое у них получилось подтвердить.

Журналисты и волонтеры изучили более 1 744 публикаций в соцсетях и роSSийских СМИ о гибели роSSийских оккуппантов в Украине - и пришли к выводу, что официальные данные рф о потерях своей армии существенно занижены.

Авторы расследования пришли к выводу, что с начала вторжения в Украину:

погибли не менее 500 десантников, морских пехотинцев и спецназовцев, входящих в наиболее боеспособные роSSийские воинские соединения;

больше всего погибших - среди псковских и костромских десантников. Они уже воевали в Украине, как минимум, в 2014 году;

ликвидированы не менее 300 офицеров, среди которых — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.

По данным расследователей, понесла потери и Росгвардия, которой вообще не должно быть за границей: подтверждены свыше 70 убитых сотрудников этой структуры.

Также ликвидированы не менее 20 летчиков роSSийских самолетов и 7 вертолетчиков.

Интересно, что подавляющее большинство погибших - молодые выходцы из депрессивных регионов рф. 69 оккупантам, о чьей смерти заявлялось публично, не удалось прожить дольше 19 лет.


Александра Павленко, politeka.net

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