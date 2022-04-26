РосСМИ сообщают о введении "красного уровня террористической опасности" в непризнанном Приднестровье

Сегодня в непризнанном Приднестровье прогремели два взрыва, из-за чего там ввели "красный уровень террористической опасности". Об этом пишут росСМИ .

Там отмечают, что "глава Приднестровья" провел "заседание Совбеза", где и было принято это решение. Теперь там могут принять дополнительные меры по безопасности.