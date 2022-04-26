Если ранят, то не выживет: у роSSийских оккупантов наметилась большая проблема с медиками

Если ранят, то не выживет: у роSSийских оккупантов наметилась большая проблема с медиками

Чтобы решить проблему с отсутствием медицинских кадров, врачей досрочно выпускают из ВУЗов и отправляют в Украину.

РоSSийские солдаты испытывают большие проблемы с медициной в ходе начатой ими войны против Украины. Оккупанты придерживаются мнения: "если кого-то ранят – значит, вероятнее всего, он не выживет и будет мертв ".

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Как оказалось, солдаты путинской армии не проходи медицинскую подготовку и даже не способны оказать себе или товарищу первую медпомочь.

Кроме того, аптечки роSSийских военных составлены по советским стандартам. В частности, в основном там находятся просроченные составляющие. Из-за этого большинство раненых погибает на ранних стадиях, не выбравшись с поля боя.

Цимбалюк добавил, что с медиками в войсках рф тоже проблемы. Квалифицированных специалистов в их рядах очень мало, и все они находятся в полевых госпиталях, куда раненных оккупантов в большинстве случаев просто не довозят.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Чтобы решить проблему с отсутствием медицинских кадров, врачей досрочно выпускают из ВУЗов и отправляют в Украину, однако ситуацию это не меняет.


Александра Павленко, politeka.net

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