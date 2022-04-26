Оккупанты пытаются "вернуть" Бердянск в СССР: культ Ленина, пропаганда и не только

Оккупанты пытаются "вернуть" Бердянск в СССР: культ Ленина, пропаганда и не только

Пропаганду оккупанты делают так же бестолково, как и все остальное, поэтому постоянно становятся объектами для высмеивания.

О том, что происходит в захваченном Бердянске Запорожской области и как на это реагируют его жители, рассказал представитель Национального союза журналистов Украины, долгое время проведший в Бердянске после начала оккупации.

Во временно оккупированном россией Бердянске оккупанты принялись возрождать СССР. Они массово распространяют несуразную роSSийскую пропаганду и пытаются снова насаждать украинцам культ Ленина.

В течение почти двух месяцев оккупации роSSийские захватчики и их пособники из местных коллаборантов пытаются всеми силами склонить на свою сторону горожан. В первую очередь - массированно распространяя свою пропаганду. Первое, что сделали оккупанты, захватив город – взяли под свой контроль телебашню и редакции местных телеканалов.

При этом россия не смогла даже изменить названия каналов. Там, где раньше был ICTV – ныне транслируют "РоSSию 24". И так - во всем.

Но даже свою пропаганду оккупанты делают так же бестолково, как и все остальное, поэтому постоянно становятся объектами для высмеивания.

Такое впечатление, что они работают по старым советским методикам, производя низкопробный продукт для роSSийских каналов. Неизвестно, что в голове потребителя этого откровенного дерьма , который даже не обращает внимания на грамматические ошибки в сюжетных подписях.

Кроме того, ставленники нового режима не то, что не владеют ситуацией в городе, но и не знают настоящих названий улиц и микрорайонов города.

Особенно показательным, стало позорное в своей корявости информационное сопровождение не менее непутевого мероприятия - "празднования дня рождения Ленина". Само это мероприятие кроме насмешек бердянцев и нескольких коллаборантов, которых удалось собрать на "праздник", ознаменовалось его анонсами и освещением.

"Как можно показывать такую "дичь"? Неужели поклонники русского мера такие бестолковые и верят в то, что кто-то из адекватных бердянцев пойдет на этот спиритический сеанс – Ильича", – написал один из бердянцев.

Ненавидящих оккупантов украинцев в Бердянске - подавляющее большинство. Местный журналист рассказывает о примерах, когда бабушки на последние деньги покупают спутниковые антенны, чтобы смотреть украинские новости.



Александра Павленко, politeka.net

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