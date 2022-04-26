"Подобного нет нигде в стране": в Кривом Роге рассказали о сверхмощной обороне, успокоив жителей

кривой рог

С первого дня войны в Кривом Роге началась работа по строительству укреплений города.

Об этом рассказала депутат криворожского горсовета Виктория Третяк, передает Информатор.

Отмечается, построены блокпосты и укрепления по периметру города. Буквально через три дня была создана первая линия обороны. А дальше продолжилось строительство 2-й, 3-й, 4-й линий укреплений.

Так, оборонный периметр расширялся все дальше от города – 10 км, 20 км, 40 км и далее.

украинские военные, бойцы ВСУ

В Кривом Роге появились опорные пункты, блок-посты, блиндажи, укрепрайоны – это уже несколько сотен оборудованных по всем правилам военной инженерии объектов вокруг горда.

«Руководители других администраций говорят, что подобных фортификационных работ нет нигде в стране.
Каждая хорошо построенная огневая точка, каждый блиндаж и окоп – это не только препятствие для оккупантов, это защита наших ребят, это сохраненные при обстреле жизни", - говорит Виктория Третяк.

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Алексей Ионов, politeka.net

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