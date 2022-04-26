Украинский полковник пал во время боевого вылета: ему присвоили звание Герой Украины

Наш защитник стал одним из немногих украинцев, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго.

Украинский полковник Александр Григорьев с позывным "Шумахер" погиб во время боевого вылета в Киевской области. Ему посмертно присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Известно, что Григорьев прошел путь от летчика-штурмана до начальника службы безопасности полетов бригады, а также был вертолетчиком-миротворцем.

Наш защитник стал одним из немногих украинцев, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в Конго.

"Офицер с позывным "Шумахер" был профессионалом высшей пробы. Начиная с 2014-го регулярно выполнял боевые задания на Донбассе", - отметили в Генштабе.

Звание Герой Украины Григорьеву было присвоено 20 апреля 2022 года.