25 апреля Вооруженные силы поразили 10 воздушных целей роSSийских оккупантов

25 апреля роSSийские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловых железнодорожных станциях, также совершили авианалеты.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего за сутки 25 апреля ВСУ поразили 10 воздушных целей: 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30); 3 крылатые ракеты; 4 БПЛА ОТР (вероятно «Орлан-10»).

Отметим, что Су-34 ВСУ сбили в Харьковской области, однако его пилоты приземлились на оккупированную территорию.

"Но ввиду характера поражения самолета, то надеемся, что там приземлились уже тела пилотов", – предположил Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Командование Воздушных сил также опубликовало видео, как проходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбивает роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, в войне против Украины роSSийские оккупанты уже потеряли в Украине почти 22 тыс. личного состава, 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета.