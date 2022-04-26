"Ничего у них не выйдет": Виталий Ким рассказал об угрозах, которые ему поступают

Виталий Ким

Любимец украинцев Виталий Ким рассказал о том, что получает угрозы о своей ликвидации.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что на выходных украинские Вооруженные силы хорошенько поработали.

"ВСУ за выходные поработали прилично. Их работа, как и разведки и спецслужб – качественно отличается от того, что делают русские", - отметил Виталий Ким.

Он также подтвердил, что была уже 17-я по счету Чернобаевка, которую ранее анонсировал Арестович. По словам Кима, сейчас они ждут визуального подтверждения, что там произошло, и сколько генералов уничтожено.

Также глава Николаевской ОВА рассказал, что ему поступают угрозы о ликвидации, однако прилет ранее по госадминистрации он с этим не связывает.

"Слишком много чести тратить ради меня ракету. Скорее всего, это был удал по нашему центру управления. Они может думали, что мы там собрали военных, управляем оттуда сопротивление. Но ничего у них не выйдет, только убили много мирных людей", - подытожил Виталий Ким.


Галина Струс, politeka.net

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