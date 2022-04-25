Буча, Бородянка, Гостомель, Чернигов – то, что РоSSия может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву – Зеленский

Сегодня в Украине решается судьба всей Европы, глобальной безопасности, демократической системы, а главное – быть ли жизни в центре и на востоке нашего континента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к народу в начале третьего месяца войны с Россией .

«Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь... Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, Львову, Кременчугу и Кривому Рогу... Во всех городах и громадах РоSSии РоSSия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые роSSийские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы», - заявил Зеленский.

Он отметил, что за два месяца войны РоSSия выпустила по Украине более 1100 ракет, бесчисленное количество авиабомб, артиллерии.

«Они пытали, грабили, расстреливали. Они минировали нашу землю. Превращали мирные города и деревни в ад. Часть украинских городов и общин уничтожили прямо до камней. Но так ничего и не добились. И не добьются.

Херсон, Каховка, Мелитополь, Днепрорудное, Энергодар и другие наши города, куда роSSийские оккупанты временно зашли, так и не подчинились им. Люди показали своим протестом, своим отношением к оккупантам, что Украина обязательно победит», - отметил глава государства.

Он напомнил, что в Харьковской, Донецкой, Луганской областях роSSийские военные не увидели крохи поддержки, на которую они так сильно рассчитывали.

«Они увидели, что это совсем другое государство. Они увидели, что здесь совсем другие люди. Люди, уверенные в себе. Которые верят в свое государство. Которые умеют уважать других, потому что уважают себя. Которые не хотят захватывать чужое, но не отдадут ничего своего. Которые будут защищать каждый город, каждую улицу, каждое поле», - отметил президент.

Напомним, в Украине уже уничтожено почти 22 тысячи личного состава роSSийской армии.