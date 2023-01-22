Наступний "Рамштайн" може принести Україні літаки — Сібіга

Після анонсу міністра оборони України Олексія Резнікова, стосовно дати наступного "Рамштайну" — в середині лютого, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону , коментуючи перспективи наступної зустрічі представників держав - учасниць Контактної групи з оборони України підтримав думку Володимира Зеленського, що наступний, дев'ятий "Рамштайн" буде розглядати передачу Україні літаків.

"На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн", що вже відбувся, створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". А ось наступний вже буде "авіаційним", – сказав Сибіга.

Сібіга висловив впевненість, що Україна найближчим часом таки отримає від західних партнерів необхідне озброєння — танки, бронетехніку та авіацію.

20 січня на американській базі ВПС Рамштайн на восьмій зустрічі представників держав - учасниць Контактної групи з оборони України не було ухвалено рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard 2. Йшлося про постачання або безпосередньо з Німеччини, або за її згодою на реекспорт з інших країн.