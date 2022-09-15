За кількістю жертв Ізюм можна порівняти мінімум з двома Бучами – Міноборони

За словами радника міністра, окупанти випустили по відносно невеликому місту більше ракет, ніж по Маріуполю, інформує ZN.ua.

За кількістю жертв Ізюм можна порівняти мінімум з двома Бучами – Міноборони
Фото ілюстративне
© ДСНС України

Кількість жертв російської окупації серед цивільного населення Ізюма Харківської області щонайменше вдвічі перевищує число постраждалих від звірств загарбників у Бучі на Київщині. Руйнування ж у місті можна порівняти з пошкодженнями в кількох Бородянках. Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько у Facebook.

“Багато хто вже бачив окремі кадри з Ізюму, але поки що ще могли не скласти повної картини. Для розуміння. Ізюм – це кілька "бородянок" з погляду руйнувань і кілька (мінімум 2) "буч" з погляду кількості жертв цивільного населення”, – заявив він.

За даними радника, війська РФ вдарили по Ізюму більшою кількістю ракет, ніж по Маріуполю, у якому проживало приблизно в десять разів більше людей.

Копитько розповів, що ворог свідомо скидав авіаційні бомби на деякі багатоповерхівки. Внаслідок цього під’їзди житлових будинків “склалися”, спричинивши загибель десятків цивільних.


Максим Царук, ZN.ua





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