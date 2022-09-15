За кількістю жертв Ізюм можна порівняти мінімум з двома Бучами – Міноборони
За словами радника міністра, окупанти випустили по відносно невеликому місту більше ракет, ніж по Маріуполю, інформує
Кількість жертв російської окупації серед цивільного населення Ізюма Харківської області щонайменше вдвічі перевищує число постраждалих від звірств загарбників у Бучі на Київщині. Руйнування ж у місті можна порівняти з пошкодженнями в кількох Бородянках. Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько у
“Багато хто вже бачив окремі кадри з Ізюму, але поки що ще могли не скласти повної картини. Для розуміння. Ізюм – це кілька "бородянок" з погляду руйнувань і кілька (мінімум 2) "буч" з погляду кількості жертв цивільного населення”, – заявив він.
За даними радника, війська РФ вдарили по Ізюму більшою кількістю ракет, ніж по Маріуполю, у якому проживало приблизно в десять разів більше людей.
Копитько розповів, що ворог свідомо скидав авіаційні бомби на деякі багатоповерхівки. Внаслідок цього під’їзди житлових будинків “склалися”, спричинивши загибель десятків цивільних.