За кількістю жертв Ізюм можна порівняти мінімум з двома Бучами – Міноборони

Кількість жертв російської окупації серед цивільного населення Ізюма Харківської області щонайменше вдвічі перевищує число постраждалих від звірств загарбників у Бучі на Київщині. Руйнування ж у місті можна порівняти з пошкодженнями в кількох Бородянках. Про це повідомив радник міністра оборони Олексій Копитько у Facebook .

“Багато хто вже бачив окремі кадри з Ізюму, але поки що ще могли не скласти повної картини. Для розуміння. Ізюм – це кілька "бородянок" з погляду руйнувань і кілька (мінімум 2) "буч" з погляду кількості жертв цивільного населення”, – заявив він.

За даними радника, війська РФ вдарили по Ізюму більшою кількістю ракет, ніж по Маріуполю, у якому проживало приблизно в десять разів більше людей.

Копитько розповів, що ворог свідомо скидав авіаційні бомби на деякі багатоповерхівки. Внаслідок цього під’їзди житлових будинків “склалися”, спричинивши загибель десятків цивільних.