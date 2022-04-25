Сепаратистское Приднестровье заявило об обстреле здания своего "министерства"

Говорят, что огонь велся из РПГ, пострадавших нет.

Сепаратистское Приднестровье заявило об обстреле здания своего "министерства"
Обстріл "міністерства"
Фото: міліція "Придністров?я"

Сепаратистский регион Молдовы Приднестровье заявил об обстреле здания своего "министерства государственной безопасности".

В соцсетях так называемой милиции Приднестровья 25 апреля распространили информацию, что около 17 часов в здании произошло несколько взрывов.

Как заявляется, обстрел здания велся из РПГ. Пострадавших, как утверждается, нет.

В апреле в Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины нет.

Молдавия, по данным СМИ, после полномасштабного вторжения РФ в Украину обвиняла россиян в попытках завербовать ее граждан.

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