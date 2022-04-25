Третье массовое захоронение нашли под Мариуполем. За месяц оно увеличилось на 200 метров – Схемы

Спутниковая съемка обнаружила очередное, уже третье, массовое захоронение под Мариуполем. На этот раз в оккупированном роSSийскими войсками поселке Старый Крым в 5 км от уничтоженного Россией города. Длина траншей за месяц выросла на 200 метров, сообщают « Схемы ».

Первые траншеи спутник обнаружил на местном кладбище еще месяц назад – 24 марта. Тогда поселок уже был оккупирован Россией . Его оккупировали 10 марта. Первые траншеи массовых захоронений были 60-70 метров в длину, показывают спутниковые снимки Planet.

Снимки, сделанные спутником через две недели, показывают, что место массового захоронения увеличилось, а часть траншей уже зарыта.

Снимки от 24 апреля показали новые траншеи для массовых захоронений убитых россиянами украинцев.