Третье массовое захоронение нашли под Мариуполем. За месяц оно увеличилось на 200 метров – Схемы

Протяженность места массового захоронения – более 200 метров, информирует ZN.ua.

Третье массовое захоронение нашли под Мариуполем. За месяц оно увеличилось на 200 метров – Схемы
© Полк "Азов"/Facebook

Спутниковая съемка обнаружила очередное, уже третье, массовое захоронение под Мариуполем. На этот раз в оккупированном роSSийскими войсками поселке Старый Крым в 5 км от уничтоженного Россией города. Длина траншей за месяц выросла на 200 метров, сообщают «Схемы».

Первые траншеи спутник обнаружил на местном кладбище еще месяц назад – 24 марта. Тогда поселок уже был оккупирован Россией. Его оккупировали 10 марта. Первые траншеи массовых захоронений были 60-70 метров в длину, показывают спутниковые снимки Planet.

Снимки, сделанные спутником через две недели, показывают, что место массового захоронения увеличилось, а часть траншей уже зарыта.

Снимки от 24 апреля показали новые траншеи для массовых захоронений убитых россиянами украинцев.


Александр Хребет, ZN.ua

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