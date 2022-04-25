Президент Еврокомиссии предостерегла Индию от "безграничной дружбы" между Россией и Китаем

Пекин – главный соперник Нью-Дели в регионе – поддерживает связи с Москвой.

Президент Еврокомиссии предостерегла Индию от "безграничной дружбы" между Россией и Китаем
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Twitter Урсула фон дер Ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйєн во время визита в Индию подчеркнула, что последствия роSSийского вторжения в Украину выйдут далеко за пределы Европы.

Ее визит является одним из усилий убедить Индию занять более четкую позицию против роSSийского вторжения, пишет New York Times.

Во время выступления глава Еврокомиссии отмечала расширение сотрудничества между Москвой и Пекином, а также результаты роSSийской агрессии, которые могут возникнуть в Индо-Тихоокеанском регионе.

"В Европе мы рассматриваем роSSийскую агрессию как прямую угрозу нашей безопасности", – заявила она.

Фон дер Ляйен призвала другие страны подумать, что значат для Европы и Азии договоренности между Китаем и Россией.

"Они заявили, что у дружбы между ними нет границ, что нет запретных тем для сотрудничества", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди рассказала о своем визите в Киев и в его пригороды, в частности в Бучу, где зверствовали русские. Они рассказала, как видела лежащие прямо на земле тела, видела братские могилы и слушала свидетельства о совершенных солдатами зверских преступлениях.

Напомним, Индия в вопросе артикуляции роSSийской агрессии занимает позицию публичного неосуждения. В то же время индийский бизнес оказывал Украине гуманитарную помощь.

Для поощрения Индии к большей определенности с Моди общался президент США Джо Байден. Индийский премьер заявлял, что предложил провести прямые переговоры между президентом Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным.

В апреле Индия отказалась принять японский самолет, предназначенный для гуманитарной помощи украинским переселенцам. Туда должны были загрузить помощь со склада ООН. Согласно плану, грузовой самолет Воздушных сил самообороны Японии должен был забрать груз, например, одеяла, хранившиеся на складах ООН в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах, и доставить их в Польшу и Румынию. Оттуда гуманитарку должны были направить украинцам.

Однако Индия, имеющая тесные военные связи с Россией, сначала разрешила самолету сесть, но через несколько дней внезапно передумала.

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