Офис прокурора МУС присоединился к общей группе Украины, Литвы и Польши по расследованию преступлений РФ

Офис прокурора Международного уголовного суда присоединился к общей следственной группе Украины, Литвы и Польши по расследованию преступлений РоSSии.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Генпрокуроры Украины, Литвы и Польши Ирина Венедиктова, Нида Грунскене и Збигнев Зебро и Прокурор Международного уголовного суда Карим А.А. Хан расширили совместную следственную группу (JIT) по основным международным преступлениям, совершенным в Украине, привлечением Офиса прокурора Международного уголовного суда как участника ССГ”, – говорится в сообщении.

Также участником группы является Евроюст, где представлены 27 стран-членов ЕС и 10 других государств.

“Впервые в истории к общей следственной группе присоединился Офис прокурора Международного уголовного суда. Ровно месяц назад мы с коллегами из Литвы и Польши , при поддержке Евроюста, создали ССГ для расследования зверств РФ на территории нашего государства. Убеждена, что присоединение еще одного мощного участника сделает расследование и судебное преследование военных преступлений и преступлений против человечности более эффективным и скоординированным», – заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

В прокуратуре напомнили, что в каждом из государств-сторон идет собственное национальное расследование агрессии РФ в Украине. Также продолжается полноценное независимое расследование, начатое Офисом прокурора Международного уголовного суда.

"Стороны и участники ССГ будут координировать свои действия, вместе планировать следственные стратегии, а также оперативно и безопасно обмениваться информацией и доказательствами", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, Кабинет Министров Украины согласовал и подал в Верховную Раду Украины законопроект о сотрудничестве Украины с Международным криминальным судом.