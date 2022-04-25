"Все, кто предал присягу, погибли": на Луганщине прогремел взрыв во время совещания "народного мэра"

В Кременной на Луганщине произошел взрыв во время совещания так называемого "народного мэра", предатели погибли.

В городе Кременная в Луганской области произошел взрыв бытового газа в здание городского исполкома. В момент взрыва там как раз проходило заседание поставленного роSSийскими оккупантами "мэра" города.

Об инциденте сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, погибли много предателей Украины. Официального подтверждения информации о взрыве или о гибели так называемого мэра – пока нет.

"Час назад в Кременной в результате нарушения правил пожарной безопасности в горисполкоме произошел взрыв бытового газа", – написал Геращенко.

Он уточнил, что в результате взрыва есть "много погибших и раненых".

"По странному стечению обстоятельств, взрыв газа произошел по время совещания так называемого "народного мэра" Кременной", – сообщил советник главы МВД .

По его информации на совещании кроме так называемого "главы" Кременной были также предатели из силовых структур.

"Говорят, что все, кто предал присягу на верность народу Украины – погибли. Не сочувствуем и не скорбим", – подчеркнул Геращенко.