Липень може стати найспекотнішим місяцем в історії спостережень – вчений NASA

Спека вже накрила більшу частину планети.

Гевін Шмідт, директор Годдардівського інституту космічних досліджень NASA, заявив про те, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за останні сторіччя, а може й тисячоліття. За його словами, ймовірно, що хвилі спеки накриють більшу частину планети, повідомляє The Guardian.

Липень може стати найспекотнішим місяцем в історії спостережень – вчений NASA
Вчені вважають, що липень може стати найспекотнішим місяцем в історії
© depositphotos / ridofranz

Шмідт зробив свою заяву під час зустрічі в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні, на якій зібралися експерти агентства з клімату, а також голова NASA Білл Нельсон та головний науковий співробітник та старший радник з клімату Кейт Кальвін, інформує ZN.ua.

Ця зустріч відбулася на тлі загострення кліматичної кризи у всьому світі: на Нову Англію обрушилися повені, дим від лісових пожеж у Канаді досяг США. Десятки мільйонів людей страждають на неймовірну спеку, температура в Європі б'є рекорди.

"Ми спостерігаємо безпрецедентні зміни в усьому світі", - заявив Шмідт. Він додав, що хоча зміни можуть здатися шокуючими, вони «не є несподіванкою» для вчених. "Протягом останніх 40 років температура росла десятиліття за десятиліттям", - зазначив учений.

Земля вже пережила найспекотніший червень в історії спостережень. І, за словами Шмідта, ця спека «безперечно збільшує шанси» на те, що 2023 стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Шмідт оцінює можливість встановлення нового рекорду цього року в 50%, але інші моделі говорять, що ця можливість досягає 80%.

За прогнозами вчених, 2024 буде спекотнішим, ніж 2023. Це буде пов'язано з тим, що до кінця цього року піку досягне Ель-Ніньо, який зазвичай супроводжується підвищенням глобальної температури.

Останній сильний Ель-Ніньо у 2014-2016 роках сприяв тому, що кожен із цих років встановлював температурні рекорди. В даний час 2016 є найспекотнішим в історії спостережень.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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