«Найспекотніший в історії» березень став 10 місяцем поспіль з рекордною температурою

Температура поверхні океану також була «шокуючою».

«Найспекотніший в історії» березень став 10 місяцем поспіль з рекордною температурою
Температура Землі знову досягла рекордних значень
© pixabay/dmncwndrlch

Європейська служба моніторингу клімату заявила про те, що березень 2024 став найспекотнішим в історії спостережень. Більше того, він став 10 місяцем поспіль, коли температура досягала рекордних значень, включаючи температуру поверхні океану, яка також була «шокуючою», повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Це останній тривожний сигнал за рік, який вже був відзначений екстремальними кліматичними явищами та зростанням викидів парникових газів. І це стимулювало появу нових закликів до більш швидких дій щодо обмеження подальшого зростання температур.

Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, отримував статус «найспекотніший в історії спостережень». Березень 2024 року не став винятком.

Служба ЄС зі зміни клімату Copernicus (C3S) заявила про те, що температура в березні 2024 року була на 1,68 градуса за Цельсієм вищою, ніж у середньому з 1850 по 1900 рік, тобто, в доіндустріальну епоху.

Березень побив рекорд всього на 0,1 градуса за Цельсієм. Але Саманта Берджесс, заступник директора C3S, заявила, що тривожною є тенденція. У березні на величезних територіях планети температура була вищою за середню: від частин Африки до Гренландії, Південної Америки та Антарктиди.

Варто зазначити, що березень не лише завершив 10 місяців поспіль із рекордними температурами. Він також завершив рік, протягом якого середня температура на Землі була на 1,58 градуса Цельсія вище доіндустріальних значень. Це не означає, що межа потепління на 1,5 °C, узгоджена світовими лідерами в Парижі в 2015 році, була порушена – вона вимірюється десятиліттями, а не окремими роками.

Тим не менш, «реальність така, що ми надзвичайно близькі, і у нас вже є час у борг», - зазначила Берджесс.

За прогнозами ООН, до початку 2030-х років світ подолає позначку, коли температура буде на 1,5 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень.

Ситуація з температурою океану не менш «шокує». Більше гарячі океани означають збільшення кількості вологи в атмосфері. За словами вчених, повітря містить на 7% більше водяної пари на кожний градус Цельсія підвищення температури. І це призводить до більш нестабільної погоди, наприклад, сильних дощів та вітрів.

«Ми знаємо, що чим тепліша наша глобальна атмосфера, тим більше екстремальних явищ у нас буде, тим гіршими вони будуть, тим інтенсивнішими вони будуть», — заявила Берджесс.

Феномен Ель-Ніньо, який нагріває воду в Тихому океані та впливає на підвищення температури в усьому світі, ставав сильнішим у березні. Але тільки його ефект потепління не може пояснити різких сплесків, які спостерігалися минулого року. Вчені вважають, що температури можуть продовжити зростати і 2024 року.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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