Діставайте ковдри: синоптик попередив про найхолоднішу ніч цього тижня

Вдень українців чекає комфортна температура.

Як і прогнозували синоптики, перший тиждень вересня був доволі спекотним, а далі температура повітря почала поступово знижуватися. Особливо це відчутно вночі, інформує ZN.ua .

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За прогнозом кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, впродовж наступного тижня в Україні очікується переважно тепла погода, з незначними коливаннями температури повітря та слабким вітром. За рахунок панування антициклональної діяльності істотних опадів не випадатиме.

У вівторок та середу на півночі країни вночі температура повітря опуститься до +3...+4 градусів.

У другій половині тижня малоактивний атмосферний фронт, а також циклонічність у середній тропосфері сприятимуть короткочасним дощам, але сильних і тривалих злив не очікується. На вихідних вже новий антициклон охопить своїм впливом більшу частину Східної Європи.

Понеділок, 11 вересня

Погода в Україні визначатиме антициклон, який надвечір еволюціонує у поле підвищеного тиску. В більшості областей очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер на Лівобережжі переважно північної чверті, на Правобережжі країни південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °С, вдень +20…+25 °С. У Приазов'ї, Криму та на крайньому заході вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

Вівторок, 12 вересня

Утримається погода переважно без опадів та зі слабким вітром завдяки впливу малоградієнтного поля підвищеного тиску. Однак у Харківській області, а також у Карпатах вдень місцями пройдуть невеликі дощі, можливі грози. Вітер в країні змінних напрямів, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, на крайній півночі очікується дуже холодна ніч — +3…+8 °С; вдень +22...+27 °С.

Середа, 13 вересня

У південній половині України, а вдень також місцями у західних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. На решті країни сонячно та без опадів. Вітер переважно південно-східної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +9…+14 °С, у північних областях +4…+9 °С; в денні години повітря прогріється до +22…+27 °С, на Прикарпатті та Закарпатті +27…+29 °С.

Четвер, 14 вересня

Малорухомий атмосферний фронт стане причиною дощів у західних областях, а вдень також місцями у центральних та Київській областях; можливі окремі грози, місцями не виключені шквали. На решті території країни без опадів. Вітер південної чверті, у західних областях західної чверті, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі +10…+15 °С, на півночі Лівобережжя +6…+11 °С; вдень +25…+30 °С, у західній частині +19…+24 °С.

П'ятниця, 15 вересня

Погодні умови визначатимуться малорухомим висотним циклоном. У більшості областей, окрім західної частини, пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 5 – 10 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +19…+24 °С.

Субота, 16 вересня

Невеликі, подекуди помірні дощі пройдуть у східних та південних регіонах. На решті України без істотних опадів. У західних областях вночі та вранці місцями тумани. Вітер східної чверті, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +21…+26 °С.

Неділя, 17 вересня

Погоду в Україні визначатиме південно-західна периферія молодого антициклону. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.