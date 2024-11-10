Україну накриє "брудна" хмара з Європи – синоптики попередили про небезпеку

Небезпечна "брудна хмара", яка рухається з Європи, буде в Україні вже 12 листопада. А вже 15 листопада її вплив пошириться на всі західні і частину центральних областей, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані радару погоди Ventusky.

Згідно з прогнозами погодного радара, "брудна хмара" подекуди накриє Закарпаття, Львівщину і Чернівецьку область вже 12 листопада.

У середу, 14 листопада, вплив "брудної хмари" пошириться і на Тернопільщину, Волинь та Рівненщину.

А значне погіршення якості повітря прогнозують на 15 листопада в усіх західних та частині центральних областей - "брудна хмара" дійде до Житомира та Вінниці.

Показник при цьому сягатиме 52 мкг/м3 (небезпечний для чутливих груп).