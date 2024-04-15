Україну очікує три дні дощів і похолодання, прогнозує Укргідрометеоцентр

З 16 по 18 квітня включно крім дощів, буде зниження температури в більшості областей до +10С

Україну очікує три дні дощів і похолодання, прогнозує Укргідрометеоцентр
© silviarita/pixabay.com

В Україні почнеться зниження температури і йтимуть дощі на більші частині України 16, 17 і 18 квітня. Найхолоднішим днем прогнозується 18 квітня, коли стовпчик термометра може опуститися до +6..+7С вдень у західних та північних областях України, повідомляє Український гідрометеорологічний центр, інформує ZN.ua.

Змінна хмарність та помірна температура 18 квітня – +15..+24С – передбачається в південних та східних областях.

16 квітня дощі охоплять більшу частину західних та північних областей, а також Київ та центр України. В цей час погода буде сонячною на більшій частині східних та південних областей. Якщо на заході температура вдень знизиться до +15…+18С, то в східно–південних областях буде тепло і навіть спекотно – +25…+27С.

17 квітня дощі будуть майже по всій Україні, окрім Херсонщини, Криму, Запоріжжя, Луганщини і Донецька. Середня температура вдень буде не вище +17…+19С.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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