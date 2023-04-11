В Україну йде потужний циклон: прогноз погоди до Великодня

Погода в Україні до кінця тижня буде дощовою та похмурою. Країну накрив потужний циклон із Чорного моря. У низці регіонів завтра-післязавтра очікуються сильні опади з грозами. Також 12-13 квітня очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

В Україну йде потужний циклон: синоптики розповіли, де погіршиться погода перед Великоднем

За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, 12 квітня опади розпочнуться у південних областях та перемістяться у східні та центральні області. Сильні зливи пройдуть на Одещині.

Середня температура повітря в найближчі два дні по всій країні коливатиметься в межах +9...+12 градусів, на півдні - до +12...+14 градусів.

Щедрін прогнозує, що циклон почне відступати 15 квітня, а разом із ним припиняться і дощі. Таким чином на Великдень, 16 квітня, має бути сухо.

В Україну йде потужний циклон: синоптики розповіли, де погіршиться погода перед Великоднем

За даними Укргідрометцентру, вдень 12 квітня у західних, північних та більшості центральних областей буде до +8...+13 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3...+8 градусів. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/с.

З 15 квітня синоптики прогнозують потепління вдень до +7...+9 градусів, а вночі - до +15...+17 градусів, але все ще буде хмарно з проясненнями і очікуються дощі.

Щодо погодних умов на Великдень, 16 квітня, то синоптик Наталка Діденко обіцяє вночі до +5...+9 градусів, а вдень до +9...+12 градусів. За словами синоптика, дощі можливі лише у західних областях.

Раніше народний синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні потеплішає до +25 градусів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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