Довгоочікуване потепління: синоптикиня дала прогноз на вихідні

Похолодання поступово відступить.

Як і прогнозували синоптики, в Україні суттєво знизилась температура повітря. Але на вихідних українців знову чекає потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко, інформує ZN.ua.

Довгоочікуване потепління: синоптикиня дала прогноз на вихідні
© Pixabay

За її прогнозом, у суботу, 6 квітня в Україні пройдуть короткочасні дощі. А на півночі, заході та в центральних областях – грози. У південній частині та на сході - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня в більшості областей України +14…+19 градусів.

У неділю, 7 квітня, дощі поступово перейдуть на південну частину України, східні області та затримаються в неділю вранці на Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині. У західних областях, північних та більшості центральних у неділю буде сонячно. Протягом дня повсюди від +16 до +22 градуси.

У Києві в суботу пройде дощ, місцями з грозою. Більша ймовірність у другій половині дня. У неділю в столиці дощ прогнозують вночі та вранці, а вдень 7 квітня опади припиняться і небо прояснить.

Температура повітря вихідними в Києві +15…+17 градусів.

«Початок наступного тижня подарує розкішну погоду - сухо, сонячно та +20+24 градуси», – повідомила Наталя Діденко.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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