До +30 у суботу: синоптики дали прогноз на вихідні

Але у деяких регіонах буде прохолодно.

Ще на початку тижня, українські синоптики прогнозували на вихідних суттєве похолодання та мокрий сніг. Але вже у середу, прогноз суттєво змінився, інформує ZN.ua.

До +30 у суботу: синоптики дали прогноз на вихідні
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Синоптикиня Наталя Діденко в своєму Telegram – каналі розповіла, якою буде погода на вихідних.

За її прогнозом, вихідні в Україні будуть теплими, а подекуди навіть спекотними.

Так у суботу, 21 жовтня, максимальна температура повітря у більшості областей передбачається у межах +16+23 градусів.

На Закарпатті, у Чернівецькій області, на Вінниччині, у південній частині +21+27 градусів, на Одещині 25+30 градусів. І лише північні райони Чернігівщини та Сумщини - будуть свіжими, +8+13 градусів. Дощів у суботу не буде.

22 жовтня, у неділю, також переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі.

Температура повітря в Україні у неділю становитиме протягом дня +18+23 градуси, на півдні до +28, на північному сході +12+16 градусів.

У Києві на вихідних очікується від +16 до +20. Дощу не передбачається.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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