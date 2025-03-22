Найпотворніша істота у світі отримала новий "титул"

Риба-крапля, яка понад десять років отримала звання "найпотворнішої тварини у світі" знову гучно повернулася на сторінки ЗМІ, отримавши титул "риба року" в Новій Зеландії.

Про це повідомляє New York Post.

Ця неприваблива істота лідирувала в конкурсі "Риба року", проведеному Mountains to Sea Conservation Trust, і отримала 1286 голосів, інформує Апостроф .

Риба-крапля, або Psychrolutes marcidus, виглядає як невелика купа фіолетового слизу з обличчям, що нагадує надзвичайно сварливого старця. Її зовнішній вигляд, хоч і не найпривабливіший, але необхідний. Єдина в своєму роді анатомія риби дає їй можливість виживати в глибинах океану неподалік від узбережжя Нової Зеландії та Австралії.

Подібно до медуз, риба-крапля не має повного скелета або луски. Їй також не вистачає м’язів і плавального міхура, які мають інші риби для підтримки плавучості. Без плавального міхура інші риби, як правило, втрачають контроль і неконтрольовано тонуть або спливають у воді. Натомість низька щільність потворної риби-краплі дозволяє їй безперешкодно плавати над морським дном.

Рідкісна риба, яку рідко можна побачити, стала вірусною в мережі після того, як у 2013 році отримала звання "найпотворнішої істоти у світі". Риба без кісток залишається популярною в культурі мемів донині, але найпоширеніше зображення цієї морської істоти не відповідає її вигляду, коли вона занурена у воду. Над поверхнею води раптова декомпресія спотворює рибу, що надає їй розплавленої форми.

На конкурсі організації Mountains to Sea Conservation Trust риба-крапля виграла менше ніж у 300 голосів, а друге місце посів атлантичний великоголов. Подібно до риби-краплі, він також вважається вразливим видом.

"Риба-крапля та атлантичний великоголов обидвоє живуть у глибоководних середовищах поблизу Нової Зеландії, і рибу-краплю часто випадково виловлюють під час донного тралення на атлантичного великоголова, - сказав співдиректор фонду Mountains to Sea Conservation Trust Кім Джонс. - Хоча точний природоохоронний статус риби-краплі невідомий, популяція атлантичного великоголова бореться за своє існування. Ретельне поводження з атлантичним великоголовом і його середовищем існування також принесе користь рибі-краплі".

Усі учасники конкурсу "Риба року" в Новій Зеландії належали до зникаючих або вразливих видів, за винятком синьої тріски, яка посіла останнє місце з мізерними 260 голосами.