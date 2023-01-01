У Києві та інших українських містах зафіксували новий температурний рекорд – ЗМІ

У перший день 2023 року температура повітря піднялася до найвищого рівня за роки спостереження, інформує ZN.ua.

У Києві та інших українських містах зафіксували новий температурний рекорд – ЗМІ
© Getty Images

У перший день 2023 року, 1 січня, в місті Києві та багатьох інших українських населених пунктах зафіксували найбільшу температуру повітря для цієї доби за весь час наукових спостережень. Про це пише "Радіо свобода" із посиланням на дані погодних сайтів.

Як зазначається, протягом дня й до заходу сонця температура в столиці нашої держави підіймалася до +13-14 градусів за Цельсієм. Попередній же температурний рекорд, за інформацією видання, становить +11,1 градуса за Цельсієм – науковці зафіксували його в 1991 році.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського потім має оприлюднити точні температурні показники, які спостерігалися в неділю, 1 січня.


Максим Царук, ZN.ua





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