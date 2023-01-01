У Києві та інших українських містах зафіксували новий температурний рекорд – ЗМІ

У перший день 2023 року, 1 січня, в місті Києві та багатьох інших українських населених пунктах зафіксували найбільшу температуру повітря для цієї доби за весь час наукових спостережень. Про це пише " Радіо свобода " із посиланням на дані погодних сайтів.

Як зазначається, протягом дня й до заходу сонця температура в столиці нашої держави підіймалася до +13-14 градусів за Цельсієм. Попередній же температурний рекорд, за інформацією видання, становить +11,1 градуса за Цельсієм – науковці зафіксували його в 1991 році.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського потім має оприлюднити точні температурні показники, які спостерігалися в неділю, 1 січня.