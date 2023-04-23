В Індонезії зафіксували два потужних землетруса. Є загроза цунамі

Землетруси зафіксували на архіпелазі, до якого входять майже пів сотні островів.

В Індонезії зафіксували два землетруси магнітудою 6,1 та 5,8, внаслідок яких є загроза цунамі, повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC). Підземні поштовхи виникли на архіпелазі Бату.

В Індонезії зафіксували два потужних землетруса. Є загроза цунамі

За даними сейсмологічного центру, осередок землетрусу магнітудою 6,1 був на глибині 43 км. Раніше EMSC фіксував землетрус магнітудою 5,8 на глибині 40 км.

Перші підземні поштовхи виникли за 202 кілометри на захід від Падангу (населення 840 тисяч осіб), другі – за 177 кілометрів на захід від Паріамана (92 тисячі осіб).

Архіпелаг Бату розташований в Індійському океані. До нього входять 48 островів, найбільший із яких Танахбала.





Интересные новости
Вчені попередили про магнітну бурю на ЗемліВчені попередили про магнітну бурю на Землі
До критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДАДо критичного рівня води у Дніпрі лишається ще 50-60 см – КМДА
В Києві паводок йде на спад, але в країні досі підтоплено 1200 дворівВ Києві паводок йде на спад, але в країні досі підтоплено 1200 дворів
В Індонезії зафіксували два потужних землетруса. Є загроза цунаміВ Індонезії зафіксували два потужних землетруса. Є загроза цунамі
Чорнобильську зону аномально затоплює повінь: які наслідки можливіЧорнобильську зону аномально затоплює повінь: які наслідки можливі
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві у січні зафіксували низку температурних рекордівУ Києві у січні зафіксували низку температурних рекордів
У Києві та інших українських містах зафіксували новий температурний рекорд – ЗМІУ Києві та інших українських містах зафіксували новий температурний рекорд – ЗМІ
В Україні зафіксували перші заморозки та пообіцяли нові: де температура опуститься нижче 0 градусівВ Україні зафіксували перші заморозки та пообіцяли нові: де температура опуститься нижче 0 градусів
Последние новости
Подгружаем последние новости