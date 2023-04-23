В Індонезії зафіксували два потужних землетруса. Є загроза цунамі

Землетруси зафіксували на архіпелазі, до якого входять майже пів сотні островів.

В Індонезії зафіксували два землетруси магнітудою 6,1 та 5,8, внаслідок яких є загроза цунамі, повідомили в Європейському середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC). Підземні поштовхи виникли на архіпелазі Бату.

За даними сейсмологічного центру, осередок землетрусу магнітудою 6,1 був на глибині 43 км. Раніше EMSC фіксував землетрус магнітудою 5,8 на глибині 40 км.

Перші підземні поштовхи виникли за 202 кілометри на захід від Падангу (населення 840 тисяч осіб), другі – за 177 кілометрів на захід від Паріамана (92 тисячі осіб).

Архіпелаг Бату розташований в Індійському океані. До нього входять 48 островів, найбільший із яких Танахбала.