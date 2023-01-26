У Києві у січні зафіксували низку температурних рекордів

Перший місяць зими у столиці виявився досить теплим.

У Києві у січні зафіксували низку температурних рекордів
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Через повномасштабну агресію Росії українці заздалегідь готувалися до важкої зими – робили запас продуктів та купували альтернативні джерела освітлення та опалення. Але у Києві погода у січні цього року було оновлено багато температурних рекордів – деякі дні стовпчик термометра сягнув позначки +13,2 °С. Про це повідомили фахівці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Температурний рекорд 2 січня

Так, 2 січня 2023 року у столиці Україні вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +9,4°C, що на 3,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 2007 року.

«Кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня», – зазначили фахівці.

Максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 6,3°C. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9°С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2007 році і дорівнювало 4,0°С.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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