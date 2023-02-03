Ведуть до Софійського собору: у Києві виявили унікальні підземні ходи

Під час проведення ремонтно-реставраційних робіт на території Національного заповідника "Софія Київська", де знаходиться пам’ятник архітектури XVIII століття Трапезна церква, археологи досліджують таємничі підвали XVII століття, на яких стоїть споруда.

Про це інформує ТСН, інформує Апостроф .

Вчені припускають, що підвали знаходились під колишньою дерев’яною будівлею церкви.

У підвалі Трапезної церкви, який був наполовину засипаний землею, археологи виявили три підземні ходи.

"Свого часу ми проводили біолокацію території заповідника і локатор показує, що один з цих трьох ходів веде до Софійського собору. Знаємо, що глибина цього ходу шість метрів від рівня землі. При цьому підземний хід обкладений цеглою та прокладений під кутом. Одне із припущень, яке було підтверджено біолокацією, що десь під Софійським собором, на глибині 9 метрів, є якась віртуальна камера. Що це таке – поки залишається загадкою", - розповів перший заступник гендиректора, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко.

Наразі у підвалі, який завалений побутовим сміттям XVIII та XIX століття, працюють археологи. У приміщенні знаходять масу цікавих матеріалів, які показують побут киян того часу.

Тоді не було звалищ й все просто викидалось та затрамбовувалось землею, пояснює Вадим Кириленко, додаючи, що дослідження триває.

Археологи збираються розкрити усі ходи та дослідити їх, дійшовши по них до кінця.