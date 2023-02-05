Коли у Києві закінчаться денні морози: прогноз синоптиків до кінця місяця

У Києві в лютому погода влаштує температурні гойдалки - від нічних морозів до потепління із сонячними днями.

Про це свідчать дані тематичного порталу Wismeteo, інформує Апостроф .

В останньому місяці зими у Києві очікується суттєвий період потепління, коли відступлять денні морози.

За даними синоптиків, нульова та плюсова температура вдень у столиці прогнозується з 9 по 28 лютого. У деякі дні стовпчики термометрів вдень показуватимуть до +3...+5 градусів.

Сонячну погоду без опадів синоптики прогнозують на 9, 11, 13, 18, 19, 25 та 28 лютого. Невеликі опади у вигляді дощів та мокрого снігу також можливі періодами після невеликого потепління.

Водночас, як попереджають синоптики, до кінця лютого у Києві будуть нічні морози із середньою температурою повітря від -6 до -1 градуса.