Коли найкраще саджати полуницю: названі сприятливі дні

Якщо у вас ділянка розташована на відкритій, вітряній місцевості або в районі з малосніжними зимами, краще відкласти посадку полуниці до весни, є кілька корисних порад, які допоможуть висаджувати полуницю.

Під час підготовки до посадки полуниці на ділянці або при оновленні старих грядок слід враховувати кілька важливих моментів, щоб забезпечити добрий урожай ягід. Вибір якісної розсади є першочерговим кроком для забезпечення успішного вирощування полуниці. Кращі розсади зазвичай доступні на початку весни або пізно влітку, коли температура не надто висока, а вологи достатньо.

Оптимальні терміни посадки полуниці – з середини квітня до середини травня та з кінця липня до другої половини вересня.

Однак якщо ділянка розташована на відкритій, вітряній місцевості або в районі з малосніжними зимами, краще відкласти посадку до весни. Таким чином, у молодих кущиків буде все літо для зміцнення. Це також актуально, якщо ви вперше садите полуницю.

Існують різні способи посадки полуниці, включаючи окремі кущі, гнізда та ряди.

Посадка окремими кущами: Розетки полуниці сідають по одній на відстані 45-60 см один від одного. Щоб рослини не перепліталися, вуса регулярно видаляються, що дозволяє кущам інтенсивно розвиватися і плодоносити. Цей спосіб вимагає регулярного розпушування ґрунту, боротьби з бур\'янами, мульчування та обривання вусів. Однак завдяки цьому великі ягоди виходять за рахунок невеликої кількості кущів. Посадка гніздами: Один саджанець полуниці розміщується в центрі гнізда, а ще шість – довкола нього. Таким чином, виходить шестикутник з відстанню між рослинами в гнізді 5-8 см. Відстань між гніздами в одному ряду становить 25-30 см, а між рядами - 35-40 см. Цей спосіб вимагає великої кількості посадкового матеріалу, але забезпечує більший урожай. Посадка рядами: Кущі полуниці сідають на відстані 15-20 см в один або два ряди. Ширина між рядами складає близько 40 см, щоб забезпечити доступність до посадок. Цей спосіб вимагає також розпушування ґрунту, видалення вусів та бур\'янів, але посаджена таким чином полуниця добре росте, плодоносить і не потребує оновлення протягом 5-6 років.

Перш ніж приступити до посадки, слід вибрати та підготувати ділянку. Рекомендується садити полуницю на добре освітлених ділянках, де раніше росли часник, цибуля, коренеплоди чи бобові. Перед посадкою розсади слід приготувати ґрунт. Полуниця вимагає родючого ґрунту, тому крім землі знадобляться компост, що перепрів гній або біогумус і зола.

Лунки для саджанців полуниці роблять глибокими та широкими. Землю з лунок змішують з іншими компонентами ґрунту в пропорціях 1:1:1:2 (земля, гній, компост, зола). З підготовленого таким чином ґрунту в центрі кожної лунки роблять невеликий горбок. Через два тижні після посадки молоду полуницю підгодовують, використовуючи настій біогумусу, пташиного посліду або трав\'яний настій як підживлення.