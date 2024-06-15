Підживлення перцю дріжджами проводять тричі за сезон: як зробити добриво і коли застосовувати

Щоб влітку виростити на заміській ділянці великий урожай болгарського перцю, вже наприкінці зими необхідно підготувати ємності, знезаразити землю і перевірити посадковий матеріал на схожість. А з настанням квітня вже можна сіяти насіння на розсаду, а потім пересадити її у відкритий ґрунт і не забувати вчасно підживлювати. theLime розбирався, як і коли необхідно вносити добриво з дріжджів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ТСН , інформує Апостроф .

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Коли застосовувати добриво на основі дріжджів?

1. Одразу після висадки розсади болгарського перцю у відкритий ґрунт.

2. Під час цвітіння рослини.

3. Під час плодоношення перців.

Перше підживлення

Під час посадки перцю в лунку необхідно покласти декілька грамів звичайних дріжджів і перемішати їх із землею.

Друге підживлення

Для підживлення перцю під час цвітіння потрібно розчинити 0,5 кг дріжджів у 4 л води. Ставимо розчин настоюватися на декілька годин у теплому місці. Перед використанням розчиняємо концентрат у воді у співвідношенні 1 до 10 та поливаємо цим добривом рослину.

Третє підживлення

У період плодоношення розчиняємо в 10 л води 300 г цукру та 20 г сухих дріжджів, залишаємо розчин настоюватися. Через 3 дні розчиняємо концентрат у співвідношенні 1 до 10 і поливаємо під корінь.

Фото: pixabay.com