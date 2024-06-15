Підживлення перцю дріжджами проводять тричі за сезон: як зробити добриво і коли застосовувати

Щоб влітку виростити на заміській ділянці великий урожай болгарського перцю, вже наприкінці зими необхідно підготувати ємності, знезаразити землю і перевірити посадковий матеріал на схожість. А з настанням квітня вже можна сіяти насіння на розсаду, а потім пересадити її у відкритий ґрунт і не забувати вчасно підживлювати. theLime розбирався, як і коли необхідно вносити добриво з дріжджів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ТСН, інформує Апостроф.

Фото: pixabay.com

Коли застосовувати добриво на основі дріжджів?

1. Одразу після висадки розсади болгарського перцю у відкритий ґрунт.

2. Під час цвітіння рослини.

3. Під час плодоношення перців.

Перше підживлення

Під час посадки перцю в лунку необхідно покласти декілька грамів звичайних дріжджів і перемішати їх із землею.

Друге підживлення

Для підживлення перцю під час цвітіння потрібно розчинити 0,5 кг дріжджів у 4 л води. Ставимо розчин настоюватися на декілька годин у теплому місці. Перед використанням розчиняємо концентрат у воді у співвідношенні 1 до 10 та поливаємо цим добривом рослину.

Третє підживлення

У період плодоношення розчиняємо в 10 л води 300 г цукру та 20 г сухих дріжджів, залишаємо розчин настоюватися. Через 3 дні розчиняємо концентрат у співвідношенні 1 до 10 і поливаємо під корінь.

Фото: pixabay.com





Интересные новости
Підживлення перцю дріжджами проводять тричі за сезон: як зробити добриво і коли застосовуватиПідживлення перцю дріжджами проводять тричі за сезон: як зробити добриво і коли застосовувати
Блок рекламы


Похожие новости
Україну накриють сильні зливи і грози: коли і де чекати погодного "Армагеддону"Україну накриють сильні зливи і грози: коли і де чекати погодного "Армагеддону"
Коли найкраще саджати полуницю: названі сприятливі дніКоли найкраще саджати полуницю: названі сприятливі дні
Похолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погодиПохолодання та дощі: синоптики назвали дату, коли чекати погіршення погоди
Літо нагряне в Україну завчасно: названі спекотні дати, коли чекати +22Літо нагряне в Україну завчасно: названі спекотні дати, коли чекати +22
В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде снігВ Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг
Україну охоплять льодові морози: коли і де чекати -19 градусівУкраїну охоплять льодові морози: коли і де чекати -19 градусів
Поворот на весну: коли у Києві відбудеться перелом у погодіПоворот на весну: коли у Києві відбудеться перелом у погоді
Коли у Києві закінчаться денні морози: прогноз синоптиків до кінця місяцяКоли у Києві закінчаться денні морози: прогноз синоптиків до кінця місяця
Ранньої весни чекати не варто: лютий розпочнеться зі снігопадів та хуртовини, коли чекати негодиРанньої весни чекати не варто: лютий розпочнеться зі снігопадів та хуртовини, коли чекати негоди
Україну скують пекучі морози: де і коли буде аж до -20Україну скують пекучі морози: де і коли буде аж до -20
Последние новости
Подгружаем последние новости