Поворот на весну: коли у Києві відбудеться перелом у погоді

В Україну прийшло похолодання, у результаті чого в деяких регіонах країни температура опуститься до -22 градусів уночі, однак після нього знову настане потепління, а потім українці, зокрема й мешканці Києва, відчують подих весни, інформує Апостроф.

Про прогноз погоди в Києві до кінця березня повідомили синоптики Gismeteo.

Упродовж нинішнього тижня температура повітря в Києві коливатиметься від нічних -7-3 градуси до денних -4...0 градусів. На небі часом з'являтиметься сонце, а інколи випадатиме сніг.

Водночас уже з 13 лютого погода дещо покращиться: незначні морози спускатимуться на столиці лише вночі, а вдень повітря прогріватиметься до +2 градусів. Час від часу очікується опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Однак доволі морозні ночі з -7-8 градусів прогнозуються 22 і 23 лютого.

З морозами мешканцям Києва доведеться розпрощатися 24 лютого - з цього дня стовпчик термометра не опуститься нижче за позначку нуля - відчується подих весняної погоди. Наприкінці останнього зимового місяця й на початку довгоочікуваної весни повітря вдень прогріватиметься від +3 до +7 градусів, часто йтиме дощ.


Ліза Бровко, Апостроф





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