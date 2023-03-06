Зима повернулася: у Києві вночі випав сніг, фото та відео

Вночі 6 березня в українську столицю повернувся сніг: працює 184 одиниці техніки "Київавтодору". Водіїв та пішоходів просять бути обережними.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на КМДА та місцеві пабліки.

"Продовжується обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 184 одиниці техніки та 152 особи з 25 бригад з ручного прибирання "Київавтодору". Двори та прибудинкові території прибирають працівники управляючих компаній", - повідомила місцева влада, попросивши водіїв і пішоходів бути дуже обережним і враховувати погодні умови, інформує Апостроф .

"Нагадуємо, що автомобілі необхідно паркувати відповідно до правил, щоб не заважати спецтранспорту екстрених та комунальних служб", - написали в КМДА.

У Київській обласній військовій адміністрації поділилися оперативною інформацією щодо ліквідації наслідків негоди у столиці. Там повідомили про те, що станом на 08:10, 6 березня на вулиці року виведено 73 одиниці комунальної спецтехніки, працює 184 одиниці спецтехніки "Київавтодору", з яких прибирають понад 3,5 тис. комунальників. Також ручне прибирання виготовляють 25 бригад "Київавтодору".

"Зупинки громадського транспорту, колії, тротуари, велодоріжки інтенсивно обробляються протиожеледними засобами", - повідомили у КОВА.

Крім того, у соціальних мережах діляться фотографіями засніженого Києва.

Повідомляється також, що, за інформацією синоптиків, вдень у столиці йтиме сніг з дощем.