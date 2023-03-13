У Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фото

З 1 березня фахівці приступили до обліку птахів водно-болотних угідь на водоймищі-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції, інформує Апостроф.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

Фахівці констатували, що збільшилася кількість диких качок та лебедів. Крім того, помічено рідкісну сову - пугача звичайного.

Також зафіксували 11 орланів: деякі сиділи на льоду, інші грали в повітрі. У пари орланів є яйця, самка сидить на гнізді. Помітили й молодого беркута, що кружляв далеко. Добре мігрують жайворонки польові.



Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
В Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде снігВ Україну повернеться зима: синоптики розповіли, коли знову випаде сніг
У Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фотоУ Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фото
Зодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явищеЗодіакальне світло: у березні мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне явище
В Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березняВ Україні до снігопадів додасться штормовий вітер - ламатиме дерева: прогноз на 12 березня
Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"
Блок рекламы


Похожие новости
Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"Київ посеред березня засипало снігом: у мережі діляться фото та відео "весни"
Зима повернулася: у Києві вночі випав сніг, фото та відеоЗима повернулася: у Києві вночі випав сніг, фото та відео
Перший сніг в Україні: у мережі діляться фото та відеоПерший сніг в Україні: у мережі діляться фото та відео
Осінні Карпати знову завалило снігом: фотоОсінні Карпати знову завалило снігом: фото
У Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фотоУ Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фото
Бісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фотоБісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фото
У горах уже зійшла лавина: Україну почало засипати снігом у перший місяць осені, фото і відеоУ горах уже зійшла лавина: Україну почало засипати снігом у перший місяць осені, фото і відео
Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відеоКарпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео
Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"
В Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметівВ Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметів
Последние новости
Подгружаем последние новости