У Чорнобильській зоні помітили рідкісного птаха-хижака: фото

З 1 березня фахівці приступили до обліку птахів водно-болотних угідь на водоймищі-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції, інформує Апостроф .

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника.

Фахівці констатували, що збільшилася кількість диких качок та лебедів. Крім того, помічено рідкісну сову - пугача звичайного.

Також зафіксували 11 орланів: деякі сиділи на льоду, інші грали в повітрі. У пари орланів є яйця, самка сидить на гнізді. Помітили й молодого беркута, що кружляв далеко. Добре мігрують жайворонки польові.



