Осінні Карпати знову завалило снігом: фото

4 жовтня, у вівторок, у Карпатах знову випав сніг - на високогір'ї зафіксували снігові замети й температуру повітря в -3 градуси, інформує Апостроф .

Про це повідомили на сторінці у фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок 4 жовтня на горі Піп Іван Чорногірській спостерігалася хмарна погода зі снігом та південно-західним вітром зі швидкістю 1 м/с, тоді як температура навколишнього середовища становила -3 градуси за Цельсієм.

На фотографії, зробленій на верхівці гори Піп Іван, видно, що снігові перемети місцями досягають висоти 10-20 сантиметрів, а на будівлі видно обледеніння.

Така по-справжньому зимова погода посеред жовтня завітала лише на найвищі вершини Карпат, зокрема, гора Піп Іван максимально досягає 2020,5 метрів. Варто зауважити, що Говерла височіє над рівнем моря на висоті 2061 метр.