Осінні Карпати знову завалило снігом: фото

4 жовтня, у вівторок, у Карпатах знову випав сніг - на високогір'ї зафіксували снігові замети й температуру повітря в -3 градуси, інформує Апостроф.

Про це повідомили на сторінці у фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Станом на ранок 4 жовтня на горі Піп Іван Чорногірській спостерігалася хмарна погода зі снігом та південно-західним вітром зі швидкістю 1 м/с, тоді як температура навколишнього середовища становила -3 градуси за Цельсієм.

На фотографії, зробленій на верхівці гори Піп Іван, видно, що снігові перемети місцями досягають висоти 10-20 сантиметрів, а на будівлі видно обледеніння.

Така по-справжньому зимова погода посеред жовтня завітала лише на найвищі вершини Карпат, зокрема, гора Піп Іван максимально досягає 2020,5 метрів. Варто зауважити, що Говерла височіє над рівнем моря на висоті 2061 метр.


Ліза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Бісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фотоБісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фото
Жовтень у Києві буде не лише з дощами: у які дні пригріє сонцеЖовтень у Києві буде не лише з дощами: у які дні пригріє сонце
Зима в Україні: чи будуть люті морози та холодиЗима в Україні: чи будуть люті морози та холоди
У Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фотоУ Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фото
Осінні Карпати знову завалило снігом: фотоОсінні Карпати знову завалило снігом: фото
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фотоУ Києві дерево, що впало через негоду, мало не призвело до трагедії: фото
Бісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фотоБісерні очі та людська усмішка: біля берегів Австралії зловили незвичну акулу, фото
У горах уже зійшла лавина: Україну почало засипати снігом у перший місяць осені, фото і відеоУ горах уже зійшла лавина: Україну почало засипати снігом у перший місяць осені, фото і відео
Карпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відеоКарпати знову замітає - снігу випало вище коліна: фото та відео
Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"Українка знайшла гігантський гриб вагою майже 5 кг: фото "велетня"
В Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметівВ Україні випало по коліна снігу: опубліковано фото заметів
В Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дніВ Україну йде циклон з дощами та снігом: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчі дні
Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)Сніг в Україні: у Карпати прийшла зима (ФОТО)
Дощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідніДощ із мокрим снігом: активний циклон зіпсує погоду в Україні на вихідні
Від дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, картаВід дощів урятуються лише 4 області: у неділю Україну знову заливатиме дощами, карта
Последние новости
Подгружаем последние новости