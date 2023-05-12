У київському зоопарку бегемотиху Лілі випустили на особистий пляж (фото, відео)

Мешканців та гостей столиці запрошують відвідати бегемотиху Лілі у Київзоо. Для неї облаштували особистий пляж з піском та парасолькою.

Про це, як передає KВ , повідомили у пресслужбі Київського зоопарку (Київзоо).

"Нашій красуні Лілі 9 років, її вага – близько 1,9 тонн. Вона любить смачну та корисну їжу і за день споживає близько 60 кг кормів", – розповіли у Київському зоопарку.

Як зазначається, за день бегемотиха з'їдає 42 кг трави та рослинності, 5 кг фруктово-овочевої суміші та 3 кг спеціального гранульованого корму.

Також у Київзоо зауважили, що Лілі обожнює водні процедури, тому спеціально до сезону для неї облаштували пляж з піском та двометровою парасолькою зі справжнього пальмового листя.

"А ще – вона завжди дарує посмішки та гарний настрій! Приходьте у гості!", – додали у Київзоо.

Раніше KВ повідомила, що мешканці Київського зоопарку продовжують відкриття літнього сезону. Лемури Джонік і Варік повернулись на свої зелені острівці. У їх розпорядженні є канати для “тренування”, будиночки, грибок від сонця та місце для пікніку.

Фото: Київський зоопарк