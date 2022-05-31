Будет до +28: в Киев идет жара, выяснилось, пустят ли людей на пляжи

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На территориях пляжей и зон отдыха Киева начнут обследование дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении КГГА.

Согласно сообщению, в Киеве обслуживания пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме. Правда есть большое «но».

"В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют", - подчеркивает столичная власть.

Так что пляжного сезона пока не будет.

«Обслуживание объектов осуществляется в штатном режиме, сотрудники находятся на рабочих местах, начинают лабораторные исследования воды поверхностных водоемов и питьевой воды», - добавляют в КГГА.

Добавим, что по мнению синоптиков, в Киеве в июне и июле температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+27 градусов, в августе будет жарче – столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Согласно прогнозу на ближайший месяц, уже в это воскресенье, 4 июня, температура воздуха прогреется до +28.

Напомним, ранее стало известно, что Киев выделит средства на ремонт пострадавших от обстрелов домов и инфраструктурных объектов.

Столица выделит из бюджета почти 600 миллионов и приступит к реконструкции и капремонту жилых домов и помещений социальной инфраструктуры столицы, поврежденных обстрелами русских варваров.

Кроме того, еще 200 млн. на указанные меры пообещало предоставить правительство.

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Катерина Петренко, politeka.net

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