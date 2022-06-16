Жара, дожди и немного гроз: прогноз погоды в Киеве до конца июля на каждый день

В ближайшее время и до конца июля погода в Киеве будет переменчивой - жара будет сменятся свежестью, а вместо палящего солнца иногда будут идти дожди, в том числе и с грозами, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные Gismeteo.

Так, синоптики обещают дожди и пасмурную погоду 17,18, 24 июня и 1-2 июля, а 29 и 30 числа первого месяца лета в Украине возможны даже грозы.

Осадки также возможны 21, 23, 25 июня, а также 3, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 22 и 24 июля, но при этом они будут с переменной облачностью.

Температура воздуха будет колебаться от +16 до +32 градусов. Холоднее всего будет 24 и 25 июня - в эти дни термометры покажут +19 и +16 градусов соответственно. А жарче всего - 3-10 июля - тогда температура воздуха составит 26-32 градуса.


Мария Швец, Апостроф





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