Україну накриють сильні зливи і грози: коли і де чекати погодного "Армагеддону"

Попри те, що цього тижня українці насолоджувалися ідеальною травневою погодою, наступного тижня варто чекати потужних опадів. Грози та сильні зливи накриють практично всю Україну та триматимуться три дні – з 7 по 9 травня.

Про це повідомляє погодний ресурс ventusky, інформує Апостроф .

7 травня

Хвиля опадів "налетить" на Україну 7 травня – о 12:00 варто очікувати початок дощів на півночі та (частково) на північному заході країни. До опівдня гроза може розпочатись в Чернігівській області, проте ближче до 15:00 опади охоплять більше областей – від заходу, де накриють Дрогобич, Самбір та Львів, до центральних, північних та північно-східних областей. Грози завітають до Житомирської, Київської, та частково Сумської областей, охоплять Ніжин, Прилуки, Конотоп та інші населені пункти.

Карта: 7 травня, 15:00.

Ввечері грозовий фронт рухатиметься до інших центральних областей країни – сильні зливи охоплять Вінницю, Умань, Черкаси, Кропивницький, Кременчук, а також Полтавську та Харківську області. Разом з цим на заході також пануватимуть грозові опади, зокрема в гірському районі Закарпатської області.

Карта: 7 травня, 21:00.

8 травня

Вже 8 травня потужні зливи мають піти з України, проте гримітиме ще на заході та на півночі країни. На Закарпатті, в Івано-Франківській області і на Буковині – сильні зливи. Грози також затримаються в Сумах, Конотопі, Ніжині, Шостці та інших населених пунктах півночі. З опівночі будуть триматись грозові опади, котрі мають втратити свою силу до 06:00.

Карта: 8 травня, 00:00.

Карта: 8 травня, 06:00.

Проте вже ввечері 8 травня опади мають накрити південь, грозовий фронт охопить Україну діагонально – від Одеси до Кривого Рогу, Дніпра, Балаклії та Куп’янська. Проте найсильніші зливи та грози будуть саме на півдні.

Карта: 8 травня, 18:00.

9 травня

В четвер, 9 травня, дощі варто очікувати на сході – вони будуть невеликими, розпочнуться о 12:00. Саме тоді грозовий фронт з півдня та центру перейде на схід, проте послабить свій тиск. Опади накриють Мелітополь, Маріуполь, Краматорськ, Донецьк, Луганськ та області.

Карта: 9 травня, 12:00.