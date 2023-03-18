Літо нагряне в Україну завчасно: названі спекотні дати, коли чекати +22
В Україні незабаром можна буде відчути помітне потепління.
Як свідчать прогнози метеорологічного сайту Ventusky.com, вже з понеділка, 20 березня, знову почнеться помітне потепління, передає " Апостроф ".
20 березня вдень у південних, західних та центральних областях прогнозується 12-18 градусів тепла. На сході від +9 до +12 градусів.
21 та 22 березня погода особливо не зміниться.
23 березня похолодає - на півночі, заході та сході температура повітря впаде до +8...+10 градусів.
Але вже наступного дня, 24 березня, відчутно потеплішає.
На заході України літо нагряне раніше часу - очікується до +21...+22 градусів, у центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до 20...21 градуса вище за нуль.
Холодне буде на сході України, де прогнозується +13...+16 градусів. Найхолодніше буде в північних областях - лише +8...+13 градусів.
25 березня холодне повітря пошириться на решту України, розпочнеться похолодання.