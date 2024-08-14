До України йде 43-градусна спека - відомі дати аномальної погоди

В Україні з 15 серпня потроху почне зростати температура повітря, а з 19 числа прийде аномальна спека. Стовпчики термометра піднімуться до 43 градусів.

Про це свідчать дані радара погоди Ventusky, інформує Апостроф.

З 12 по 15 серпня температура вдень у середньому очікується у межах +22...+26 градусів. З 16 серпня вона поступово зростатиме і 18 числа сягне в середньому по країні +30...+36 градусів.

19 серпня у фіолетовій зоні температура очікується +30...+36. У коричневій зоні +38...+40.

20 серпня у фіолетовій зоні температура очікується +30...+37. У коричневій - +38...+41.

21 серпня у частині західних областей спека спаде. Вдень очікується +17...+20 градусів. У фіолетовій зоні температура очікується +30...+35. У коричневій - +39...+43.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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До України йде 43-градусна спека - відомі дати аномальної погодиДо України йде 43-градусна спека - відомі дати аномальної погоди
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