Дощі не припиняються: синоптик дав прогноз погоди на тиждень

Більшість українців зможуть відпочити від спеки.

За словами синоптиків, другий місяць літа часто супроводжується зливами, а також грозами та шквальним вітром. Цього року липень саме такий, інформує ZN.ua .

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Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів , якою буде погода цього тижня. Він нагадав, що липень цього року розпочався зі злив і ряду небезпечних явищ погоди. Подібна тенденція збережеться і на новому тижні. Періодичне проходження атмосферних фронтів призведе до випадання дощів різної інтенсивності, тому зволоження буде достатнім, місцями надлишковим.

Понеділок, 10 липня

Вночі в Україні без істотних опадів, удень у північних та центральних областях короткочасні дощі із грозами, місцями шквали, 15 – 20 м/с. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +21…+26 °С, у південній частині +27…+29 °С.

Вівторок, 11 липня

Вночі без істотних опадів, вдень на Півночі Лівобережжя, а також у західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. При грозах можливі шквали, 15 - 20 м/с. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +19…+24 °С; у південних областях вночі +12…+17 °С, вдень +22…+27 °С.

Середа, 12 липня

Дощі пройдуть у південних областях, вдень також місцями у східній частині. На решті країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +22…+27 °С, на Півночі Лівобережжя +18…+23 °С.

Четвер, 13 липня

У західних областях, вдень також місцями у центральних та північних регіонах пройдуть дощі з грозами, у західній частині вдень місцями сильні зливи. Вітер західний / південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +12…+17 °С, на узбережжі морів до +22 °С; вдень +23…+28 °С, у центральних та південних областях +29…+34 °С.

П'ятниця, 14 липня

Вночі у західних, центральних та північних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Вдень опади перемістяться на Північ Лівобережжя країни. Місцями грози та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16…+21 °С, вдень +24…+29 °С, у північних та місцями центральних регіонах +18…+23 °С.

Субота, 15 липня

На Півночі Лівобережжя утримається нестійка дощова погода, на решті країни істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, у східній частині місцями пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на півдні до +31 °С.

Неділя, 16 липня

Вночі без опадів, вдень у північних та східних областях невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, вдень +25…+30 °С, на півдні до +33 °С.