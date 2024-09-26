Українські синоптики дали прогноз на п'ятницю і попередили про небезпеку

У п'ятницю, 27 вересня, в Україні очікується суха погода, переважно без опадів. А протягом трьох днів підвищиться рівень пожежної небезпеки, інформує Апостроф .

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометеоцентру.

27 вересня прогнозують мінливу хмарність. Вітер південний, 7-12 м/с; у західних областях з поривами 15-20 м/с.

Невеликі дощі вдень пройдуть лише у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях.

Температура вночі +12...+17, у східних областях +9...+14, у Карпатах +9...+14.

Температура вдень +23...+28, на крайньому заході +20...+25; у Карпатах +15...+20.

Погода у Києві та області

Без опадів. Температура вночі в області +12...+17, вдень +23...+28.

У Києві вночі +15...+17, вдень +25...+27.

Пожежна небезпека

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 27-29 вересня в центральних, більшості північних, південних, Харківській областях та в Криму.

Також цей рівень підвищиться 27 вересня у Рівненській та , Волинській областях, а 27-28 вересня - у Чернівецькій.