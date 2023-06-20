Вчені попередили про можливе виверження «найнебезпечнішого супервулкану Європи»

Але стверджувати щось однозначно поки що зарано.

Вчені заявили про те, що давно сплячий супервулкан, який знаходиться в Італії, незабаром може прокинутися. І наслідки його виверження будуть катастрофічними, повідомляє Space.com , інформує ZN.ua .

Вчені попередили про можливе виверження супервулкану © Joel Santos / Barcroft Images

Флегрейські поля - кальдера гігантського вулкана, яка розташована неподалік Неаполя. Востаннє вулкан вивергався 1538 року. Тепер учені заявили про те, що кора кальдери стає дедалі тоншою і слабкішою, що «підвищує ймовірність виверження».

Над великим підземним комплексом вулкана мешкає понад 1,5 мільйона людей, а півмільйона – живуть усередині його кальдери шириною 11 кілометрів, що утворилася 39 тисяч років тому.

Якщо Флегрейські поля повторять своє попереднє масштабне виверження, воно викине розплавлену породу і вулканічні гази високого в атмосферу, викличе цунамі заввишки 33,5 метра і поширить шлейф сірки і токсичного попелу, який може занурити Землю в глобальну зиму, вбиваючи врожай і викликаючи масові вимирання.

Водночас провідний автор дослідження Крістофер Кілберн, професор наук про Землю в Університетському коледжі Лондона, зазначив, що однозначно говорити про неминучість виверження не можна. Розрив, ознаки якого зафіксували вчені, може просто розкрити тріщину в землі, але магма повинна вийти на поверхню в певному місці, щоб виверження все ж таки відбулося.

Назва Флегрейські поля означає «палаючі» або «вогняні поля». Вони являють собою мережу з 24 кратерів, в основному приховану, які простягаються навпроти Везувію на західній околиці Неаполя до прилеглої затоки Пуццуолі.

Хоча Флегрейські поля часто називають супервулканом, однозначно стверджувати, що так, не можна. Супервулканами називають вулкани, які можуть виробляти виверження найвищої сили – 8 балів за індексом вибухонебезпечності вулканів – викидаючи при цьому понад 1000 кубічних кілометрів матеріалу.

Але під час найбільшого виверження у своїй історії Флегрейські поля викинули 285 кубічних кілометрів породи, що відповідає сьомій категорії.

Вулкан активізувався з середини ХХ століття, з сплесками підвищеної активності у 1950-х, 1970-х та 1980-х роках. Черговий період активності почався в останнє десятиліття і продовжується досі. Земля під Поццуолі, містом, розташованим на вершині вулкана, піднімається на 10 сантиметрів на рік, внаслідок чого воно піднялося на чотири метри з 1950-х років.

На Флегрейських полях постійно трапляються невеликі землетруси. У квітні їх зафіксували 600, це найбільша кількість, що коли-небудь спостерігалася тут.

Щоб визначити, наскільки можливим може бути виверження, дослідники об'єднали сейсмічні дані з вимірами підйому ґрунту, щоб нанести на карту оцінки міцності, що змінюється, на розтяг кори регіону (максимальна напруга, яку матеріал може витримати перед руйнуванням) і його близькість до розриву.

Модель вчених показала, що кора над Флегрейськими полями ламається, а не згинається під тиском. Згідно з дослідженням, глибоко під Землею бурління підземного газу та магми повільно згинає та послаблює кору вулкана з 1950-х років, зменшуючи її міцність на розтяг до третини від того, що було у 1984 році.

Це означає, що навіть незважаючи на те, що землетруси в регіоні не такі сильні, як у 1980-х роках, слабкіша порода може зруйнуватися при менших навантаженнях. Через це сейсмологам важче прогнозувати землетруси, а місцевим жителям залишаються менше часу для евакуації.

Незважаючи на це, вчені кажуть, що це не означає, що гігантське виверження є неминучим. Щоб воно відбулося, гази повинні накопичуватися швидше, ніж можуть вийти, і магма також повинна мати можливість швидко рухатися корою, де утворилася тріщина. Але чи дотримано цих двох умов, не можна сказати напевно доти, доки виверження не відбудеться.

Флегрейські поля згадувалися у давньогрецькій міфології. Згідно з міфом, саме тут сталася гігантомахія – битва богів на чолі з Зевсом, яким допомагав Геркал, із гігантами.